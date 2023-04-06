Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş’in evliliği neden bitti?

2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıklayan sunucu Zahide Yetiş yeni hayatına dair de detayları katıldığı yayında anlattı.
2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıklayan sunucu Zahide Yetiş yeni hayatına dair de detayları katıldığı yayında anlattı.
Televizyon camiasından bir boşanma haberi daha geldi. Ünlü sunucu Zahide Yetiş katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini ilk defa açıkladı.
Gündüz kuşağında yayınlanan programlarıyla adından söz ettiren sunucu Zahide Yetiş katıldığı programda boşandığını açıklayarak şunları dile getirdi:
Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Sesiz sedasız boşanan Zahide Yetiş biten evliliği ile ilgili gerçekleri katıldığı yayında anlattı.
"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz.
Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.
Özel hayatını basından uzak yaşamaya tercih eden Yetiş, boşanma sürecinin gizli kalmasını istediği için detay vermekten kaçındı.