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Haberler Magazin Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş'in evliliği neden bitti?

Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş'in evliliği neden bitti?

Ünlü sunucu Zahide Yetiş, konuk olarak katıldığı bir programda, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Cem Arısoy ile evliliğinin bittiğini açıkladı. Sessiz sedasız boşanan Zahide Yetiş, yeni hayatına dair detaylar verdi. Peki Zahide Yetiş'in evliliği neden bitti?

06.04.2023, 10:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 10:35

2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıklayan sunucu Zahide Yetiş yeni hayatına dair de detayları katıldığı yayında anlattı.

Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş’in evliliği neden bitti?

Televizyon camiasından bir boşanma haberi daha geldi. Ünlü sunucu Zahide Yetiş katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini ilk defa açıkladı.

Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş’in evliliği neden bitti?

Gündüz kuşağında yayınlanan programlarıyla adından söz ettiren sunucu Zahide Yetiş katıldığı programda boşandığını açıklayarak şunları dile getirdi:

Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş’in evliliği neden bitti?

Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Sesiz sedasız boşanan Zahide Yetiş biten evliliği ile ilgili gerçekleri katıldığı yayında anlattı.

Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş’in evliliği neden bitti?

"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz.

Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş’in evliliği neden bitti?

Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.

Sessiz sedasız boşanmış! Zahide Yetiş’in evliliği neden bitti?

Özel hayatını basından uzak yaşamaya tercih eden Yetiş, boşanma sürecinin gizli kalmasını istediği için detay vermekten kaçındı.

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