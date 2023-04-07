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Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında dört yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile şimdilerde aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, son olarak sosyal medyadan takip ettiği eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkardı.

07.04.2023, 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 09:39

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nu tek kalemde sildi

Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nu tek kalemde sildi

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'nun son hamlesi dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nu tek kalemde sildi

AFRA'YI SİLDİ

Önceki akşam sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile bir mekan çıkışı görüntülenen ve mutluluğu gözlerden kaçmayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıkardı.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nu tek kalemde sildi

Afra Saraçoğlu ise Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nu tek kalemde sildi

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nu tek kalemde sildi

6 saat restoranda zaman geçiren ikilinin keyifli halleri dikkat çekmiş ancak soruları yanıtsız bırakmışlardı.

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