Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu’nu tek kalemde sildi

AFRA'YI SİLDİ



Önceki akşam sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile bir mekan çıkışı görüntülenen ve mutluluğu gözlerden kaçmayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıkardı.