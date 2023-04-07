  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: Dokuz yılı bitirdik

Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: Dokuz yılı bitirdik

Milli bilardocu Semih Saygıner ile 2014 yılından beri aşk yaşayan ünlü oyuncu Şenay Gürler, ilişkilerinin dokuzuncu yılını bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu paylaşıma, " "Dokuz yılı bitirdik. Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele... Aşkım" notunu düştü.

07.04.2023, 12:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 12:17

2004-2009 yılları arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası' dizisinde 'Fatoş' karakteriyle dikkat çeken Şenay Gürler ile Semih Saygıner'in mutlu beraberlikleri devam ediyor.

Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e: Dokuz yılı bitirdik

Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozlarını paylaşan çiftten ünlü oyuncu, ilişkilerinin 9'uncu yılını kutladı.

Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e: Dokuz yılı bitirdik

Semih Saygıner ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Şenay Gürler, "Dokuz yılı bitirdik. Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele... Aşkım" notunu düştü.

Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e: Dokuz yılı bitirdik

Milli bilardocu, binlerce beğeni ve yorum gelen oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e: Dokuz yılı bitirdik

Saygıner, sevgilisinin sosyal medya gönderisine, "Aşkım" yorumunu yazdı.

Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e: Dokuz yılı bitirdik

Çiftin aşk dolu pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA