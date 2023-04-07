Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen gibi isimleri tamamen hayatımdan sildim. Ne aradılar ne taziyeye geldiler. Ama ölüm hepimiz için. Yine Yılmaz Morgül onların başına bir şey gelse gider. Benim inancım bu, ailemden böyle gördüm. Beni çok üzdüler. Artık hayatımda bu tür insanları duymak, görmek istemiyorum" diye konuştu.