  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yılmaz Morgül o ünlü isimleri 'sildim' dedi!

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri 'sildim' dedi!

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, geçtiğimiz aylarda annesi Fatma Morgül'ün vefatıyla sarsılmıştı. Zor günler geçiren Yılmaz Morgül, yakın arkadaşı Pelin Suade ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Morgül, annesinin vefatının ardından sanat camiasından birçok ismi hayatından çıkardığını söyledi.

07.04.2023, 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 12:52

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül geçtiğimiz aylarda yaşamını yitirmişti.

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

Yılmaz Morgül, annesinin ölümünün ardından zor günler geçirmişti.

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

Sabah'ın haberine göre; Yılmaz Morgül, yakın arkadaşı Pelin Suade ile Nişantaşı'nda City's'de görüntülendi.

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

Annesi Fatma Morgül'ün vefatından sonra sanat camiasından birçok ismi hayatından çıkardığını söyledi. Morgül, "Bülent Ersoy benim annem vefat ettiğinde benim yanımda olmadı" dedi.

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

"Bu insanların bırakın telefon etmeyi, yanımda olmalarını çok isterdim" diyen Morgül, "İbrahim Tatlıses'in yanımda olmaması hayatımın en büyük şoklarından biri oldu.

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen gibi isimleri tamamen hayatımdan sildim. Ne aradılar ne taziyeye geldiler. Ama ölüm hepimiz için. Yine Yılmaz Morgül onların başına bir şey gelse gider. Benim inancım bu, ailemden böyle gördüm. Beni çok üzdüler. Artık hayatımda bu tür insanları duymak, görmek istemiyorum" diye konuştu.

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül geçen günlerde yaşamını yitirmişti.

Yılmaz Morgül o ünlü isimleri ’sildim’ dedi!

Annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından, "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA