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Haberler Magazin Shakira'yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Shakira'yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Gerard Pique, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış, ünlü çift bunun üzerine ayrılma kararı almıştı. Ünlü futbolcu ile şimdilerde aşk yaşadığı Clara Chia hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Clara Chia'nın, Gerard Pique'yi başka bir isimle aldattığı öne sürüldü.

08.04.2023, 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023, 12:47

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evliliğini bitirmesine neden olan aşkı Chia için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Shakira’yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Sport'ta yer alan habere göre Chia, Pique'ye sadık kalmadı ve Pep Guardiola ile bir aşka başladı.

Shakira’yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Guardiola'nın, çocuklarıyla aynı okula giden Chia'nın bu şekilde tanıştığı belirtildi.

Shakira’yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Guardiola ile aşka başladığı iddia edilen Chia'nın, Pique'nin Shakira'ya yaptığı gibi kendisini de aldattığı ve bu sebeple intikam aldığı da iddialar arasında.

Shakira’yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Bu aşk sarmalı başta, İspanyol medyası olmak üzere dünya basınında gündemin bir numaralı konusu oldu.

Shakira’yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Genç kadının bu ilişkiye başlarken, kendisini genç bir avukatla aldattığını düşündüğü Pique'den intikam almak istemiş olabileceği de akla gelen bir diğer senaryo oldu.

Shakira’yı aldatmıştı! Gerard Pique karmayı kendisi de yaşadı

Toplum baskısının umursanmaması gerektiğini belirten Pique, "İnsanlar hayatlarını nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamalı" demişti.

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