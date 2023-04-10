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Haberler Magazin Survivor'da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

Survivor'da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde gerilim yükseldi. Acun Ilıcalı konseyde, "Survivor'da çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyerek o yarışmacının biletini kesti. Peki Survivor'da adaya kim veda edecek?

10.04.2023, 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 12:02

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 65. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Survivor’da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ediyor.

Survivor’da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullanıyor.

Survivor’da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

'SURVİVOR'DA ÇOK NADİR YAŞADIĞIMIZ BİR OLAY'

Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay."

Survivor’da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

"Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım."

Survivor’da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

'ARKADAŞLARINLA VEDALAŞMADAN AYRILABİLİRSİN'

"Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyor.

Survivor’da şok diskalifiye! Acun Ilıcalı kimin biletini kesti?

Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gönderdiği ismin kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

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