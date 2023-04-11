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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. İki çocuk annesi Havva Öztel'in iddialı pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı çalkalayan pozu...

11.04.2023, 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023, 12:11

Kısa süre önce kızı Aleyna Tilki gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

44 yaşındaki Havva Öztel sosyal medyada gece yarısı paylaştığı pozlarla dikkat çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada göbeğini açıkta bırakan kısa bluzuyla poz verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel'nin Kaliforniya pozlarına yorum yağdı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Genç kız gibisin", "Kızına taş çıkarırsın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

İşte o paylaşım...

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