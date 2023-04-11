Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Kısa süre önce kızı Aleyna Tilki gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına yenilerini ekledi.
Kısa süre önce kızı Aleyna Tilki gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına yenilerini ekledi.
44 yaşındaki Havva Öztel sosyal medyada gece yarısı paylaştığı pozlarla dikkat çekti.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada göbeğini açıkta bırakan kısa bluzuyla poz verdi.
Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel'nin Kaliforniya pozlarına yorum yağdı.
Aleyna Tilki'nin annesini görenler "Genç kız gibisin", "Kızına taş çıkarırsın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.
İşte o paylaşım...