Nilgün Belgün paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

"Evli mutlu çocuklu yıllarımdan. Eşim İlhan Gencer piyano çalar, biz de Ayten ablayla gelin kaynana olarak oynarız. Bizi birbirimize benzeten çok olmuştur. Ayten ablayı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları."