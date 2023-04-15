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Nilgün Belgün paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta geçmişe götürdü. Belgün, paylaşımına, "Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız." notunu düştü.

15.04.2023, 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023, 11:22

Nilgün Belgün, ilk evliliğini 19 yaşındayken, meslektaşı Abdullah Şahin ile yapmıştı. 1973 yılında kızları Oylum'u kucaklarına alan çift, 1977'de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Nilgün Belgün paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Usta oyuncu, ikinci evliliğini ise usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü isim, üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yapmıştı.

Nilgün Belgün paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

70 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile Gencer Ailesi'yle geçirdiği günleri andı. Takipçilerini geçmişe götüren Nilgin Belgün, "Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız" mesajını yazdı.

Nilgün Belgün paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

"Evli mutlu çocuklu yıllarımdan. Eşim İlhan Gencer piyano çalar, biz de Ayten ablayla gelin kaynana olarak oynarız. Bizi birbirimize benzeten çok olmuştur. Ayten ablayı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları."

Nilgün Belgün paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Nilgün Belgün, "Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış. 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer'in geliniyim."

Nilgün Belgün paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

"Ama gelin maaşım yok. İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora. Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla Hanım'dı." ifadelerini kullandı.

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