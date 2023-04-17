  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, sosyal medyada dolaşan ve kendisinin söylediği iddia edilen, "Millet İttifakı olur da iktidara gelirse beni Türk vatandaşlığından çıkarsınlar" sözlerine adeta ateş püskürdü. Ünlü isim o iddiayı ortaya atana, "Benim vatanım belli, senin vatanın neresi? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda burada öleceğim. Benim Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgimi ve saygımı herkes bilir!" ifadelerini kullandı.

17.04.2023, 09:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023, 09:53

Alişan, Twitter'da kendisine atılan iftira üzerine çılgına döndü.

Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Şarkıcı, 'Alişan'dan Millet İttifakı'na 'Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı habere ateş püskürdü:

Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Alişan, "Gerçekten ş.., a.., haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız.

Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Kime demişim bunu? Bir tane PKK'lı p.. yaymış her yere bu yalanı...

Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Benim vatanım belli, senin vatanın neresi ş.......!

Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim.

Alişan kendisine atılan iftiraya sessiz kalmadı! Adeta ateş püskürdü

Benim Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyleyeyim..." ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA