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Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

Oyuncu Aslıhan Gürbüz ile bir süredir birlikte olan meslektaşı İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber geldi. İddialara göre ünlü çift, dünyaevine girecek. Aslıhan Gürbüz'ün yakın çevresine, "Yuva kurmak istiyorum" dediği öne sürüldü. Konuşulanlar doğruysa bu evlilik, İsmail Hacıoğlu'nun üçüncü evliliği olacak!

17.04.2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023, 12:15

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan Hacıoğlu gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırmıştı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

Takvim'in haberine göre; Merve Çağıran ile ilişkisini ani bir şekilde bitiren İsmail Hacıoğlu, hemen akabinde Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Hacıoğlu, her fırsatta aşkını sosyal medyadan gözler önüne seriyordu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

Gürbüz de aynı şekilde uzun bir aradan sonra mutluluğu yakışıklı oyuncuda bulmuştu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

Aşlarını her fırsatta dile getiren ve magazin basınında parmakla gösterilen çiftin, evlilik yoluna girdiği öne sürüldü.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

İddialara göre çift, yaz sonuna kadar nikah masasına oturacak.

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