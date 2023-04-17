Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden güzel haber! Evleniyorlar

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan Hacıoğlu gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırmıştı.
Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan Hacıoğlu gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırmıştı.
Takvim'in haberine göre; Merve Çağıran ile ilişkisini ani bir şekilde bitiren İsmail Hacıoğlu, hemen akabinde Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Hacıoğlu, her fırsatta aşkını sosyal medyadan gözler önüne seriyordu.
Gürbüz de aynı şekilde uzun bir aradan sonra mutluluğu yakışıklı oyuncuda bulmuştu.
Aşlarını her fırsatta dile getiren ve magazin basınında parmakla gösterilen çiftin, evlilik yoluna girdiği öne sürüldü.
İddialara göre çift, yaz sonuna kadar nikah masasına oturacak.