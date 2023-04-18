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Ünlü isim köpeğini sevdirmedi: Dayak yedi!

Spiderman ve Deadpool isimli süper kahramanları seslendiren ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Harun Can, köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı ve tanımadığı biri tarafından darp edildi. Köpeğini sevmek isteyen adama, köpeğinin yabancılardan hoşlanmadığını söyleyen Harun Can, tokat ve yumrukların hedefi oldu. Saldırıya uğrayan ünlü isim, soluğu karakolda aldı.

18.04.2023, 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023, 11:51

Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.

Ünlü isim köpeğini sevdirmedi: Dayak yedi!

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti.

Ünlü isim köpeğini sevdirmedi: Dayak yedi!

Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü erkek şahıs Ali T., kesti.

Ünlü isim köpeğini sevdirmedi: Dayak yedi!

Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.

Ünlü isim köpeğini sevdirmedi: Dayak yedi!

SALDIRIYA UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya uğradı.

Ünlü isim köpeğini sevdirmedi: Dayak yedi!

Kıyafetlerinin yırtıldığını ileri süren Can, neye uğradığını şaşırdı. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Oyuncu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harun Can'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ünlü isim köpeğini sevdirmedi: Dayak yedi!

SALDIRGAN SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kavganın başrollerinden olan Ali T., emniyete verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.

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