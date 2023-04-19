Şeyma Subaşı'nın düğün detayları ortaya çıktı! Davetli listesi dikkat çekti

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin merakla beklenen düğün detayları ortaya çıktı. Çiftin 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacağı öğrenildi.
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin merakla beklenen düğün detayları ortaya çıktı. Çiftin 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacağı öğrenildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, düğünün startı 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle verilecek. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00'e kadar sürecek bir parti yapılacak.
Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek.
23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.
Şeyma Subaşı'nın 15 kişiyi davet ettiği düğüne erkek tarafından 235 kişi katılacak. Yani düğünde erkek tarafının ezici bir üstünlüğü olacak.
İŞTE DAVETLİ LİSTESİ
Şeyma'nın 15 kişilik davetli listesinde ise şu isimler yer alıyor:
Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, Gökmen-Ayşegül Şeynova, Mert Vidinli, Laura Margarita, Elisabeth Mas.
Kasım Garipoğlu, Cemal Can Seven, Burak Ateş, Türker Yücel, Selim Sankaya, Nastassia Jacober, Zoheer Majhadi, Marakeş'te Şeyma'nın mutluluğuna şahitlik edecek.