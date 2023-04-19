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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın düğün detayları ortaya çıktı! Davetli listesi dikkat çekti

Şeyma Subaşı'nın düğün detayları ortaya çıktı! Davetli listesi dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile bir süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, çiftin düğünlerinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Daha önce Subaşı'nın 15 kişiyi davet edeceğini yazan Bülent Cankurt isimlere de ulaştı. İşte 5 Mayıs'ta evlenecek olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğününe katılacak isimler...

19.04.2023, 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023, 12:58

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin merakla beklenen düğün detayları ortaya çıktı. Çiftin 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacağı öğrenildi.

Şeyma Subaşı’nın düğün detayları ortaya çıktı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, düğünün startı 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle verilecek. Şeyma kokteyle gelinlikle katılacak. Ardından 01.00'e kadar sürecek bir parti yapılacak.

Şeyma Subaşı’nın düğün detayları ortaya çıktı!

Düğüne, ertesi gün akşam düğün yemeğiyle devam edilecek. Şeyma, bu yemekte ikinci gelinliğini giyecek.

Şeyma Subaşı’nın düğün detayları ortaya çıktı!

23.30'da başlayıp ucu açık olan after partiyle de düğün sona erecek.

Şeyma Subaşı’nın düğün detayları ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı'nın 15 kişiyi davet ettiği düğüne erkek tarafından 235 kişi katılacak. Yani düğünde erkek tarafının ezici bir üstünlüğü olacak.

Şeyma Subaşı’nın düğün detayları ortaya çıktı!

İŞTE DAVETLİ LİSTESİ

Şeyma'nın 15 kişilik davetli listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Şeyma Subaşı’nın düğün detayları ortaya çıktı!

Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, Gökmen-Ayşegül Şeynova, Mert Vidinli, Laura Margarita, Elisabeth Mas.

Şeyma Subaşı’nın düğün detayları ortaya çıktı!

Kasım Garipoğlu, Cemal Can Seven, Burak Ateş, Türker Yücel, Selim Sankaya, Nastassia Jacober, Zoheer Majhadi, Marakeş'te Şeyma'nın mutluluğuna şahitlik edecek.

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