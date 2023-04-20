Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi.
Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi.
Bir döneme damga vuran Aşkı Memnu oyuncuları arasında yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanmıştı.
Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
78 yaşındaki sevilen ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
RANA CABBAR KİMDİR?
Rana Cabbar (1 Ocak 1945, İstanbul, 20 Nisan 2023), Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.
RANA CABBAR'IN HAYATI
1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1982: Hakkâri'de Bir Mevsim
1986: Adem İle Havva
1987: 72. Koğuş
1987: Yer Demir Gök Bakır
1993: Şahmaran
1997: Akrebin Yolculuğu
2005: Beyaz Gelincik
2007: Kabadayı
2007: Kara Duvak
2008: Aşk-ı Memnu
2008: Kollama
2008: Pars: Narkoterör
2009: Büyük Oyun
2010: Yaprak Dökümü
2011: Hayat Devam Ediyor
2012: Benim İçin Üzülme
2012: İki Yaka Bir İsmail
2015: Çarşı Pazar
2016: O Hayat Benim
2017: Vezir Parmağı
2018: Kadın
2019: Hercai
2020: Baraj
2021: Üç Kuruş
2022: Kaçış
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