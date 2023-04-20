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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Efendi'si Rana Cabbar hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Efendi'si Rana Cabbar hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Süleyman Efendi rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabar'dan acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti. Peki Rana Cabbar kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi neden öldü? Usta oyuncu Rana Cabbar hangi dizilerde rol aldı? İşte Rana Cabbar'a ilişkin detaylar...

20.04.2023, 14:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 14:37

Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Aşkı Memnu oyuncuları arasında yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanmıştı.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

78 yaşındaki sevilen ismin ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar (1 Ocak 1945, İstanbul, 20 Nisan 2023), Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

RANA CABBAR'IN HAYATI

1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1982: Hakkâri'de Bir Mevsim

1986: Adem İle Havva

1987: 72. Koğuş

1987: Yer Demir Gök Bakır

1993: Şahmaran

1997: Akrebin Yolculuğu

2005: Beyaz Gelincik

2007: Kabadayı

2007: Kara Duvak

2008: Aşk-ı Memnu

2008: Kollama

2008: Pars: Narkoterör

2009: Büyük Oyun

2010: Yaprak Dökümü

2011: Hayat Devam Ediyor

2012: Benim İçin Üzülme

2012: İki Yaka Bir İsmail

2015: Çarşı Pazar

2016: O Hayat Benim

2017: Vezir Parmağı

2018: Kadın

2019: Hercai

2020: Baraj

2021: Üç Kuruş

2022: Kaçış

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