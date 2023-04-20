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Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Astro grubunun üyesi olan K-pop yıldızı Moon Bin, evinde ölü bulundu. Sevenlerini yasa boğan 25 yaşındaki Moon Bin'in ölüm nedeni merak ediliyor. Peki Astro üyesi K-POP yıldızı Moon Bin kimdir? Astro Moon Bin'in ölüm nedeni ne? Moon Bin dizileri neler? İşte Güney Koreli Astro üyesi Moon Bin'e dair detaylar...

20.04.2023, 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 11:08

MoonBin neden öldü sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Güney Kore asıllı olan oyuncu ve şarkıcı Moon Bin evinde ölü bulundu. Astro grubu üyesi olan pop yıldızı 25 yaşında hayatını kaybetti. Kahreden haberi alan sevenleri ise ölüm nedenini öğrenmeye çalışıyor.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

25 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ!

Müzik etiketi Fantagio Perşembe günü yaptığı açıklamada, erkek grubu Astro'nun bir üyesi olan K-pop yıldızı Moon Bin'in 25 yaşında öldüğünü söyledi.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Fantagio, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Moon Bin'in birdenbire aramızdan ayrıldığını ve gökyüzünde bir yıldız haline geldiğini söyledi.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yonhap haber ajansının polise dayandırdığı haberine göre, yıldız Çarşamba gecesi saat 20:10 civarında menajeri tarafından Seul'ün güneyindeki evinde ölü bulundu.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yıldızın ise vefat sebebi henüz paylaşılmadı.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Uzun süredir birlikte olan tüm Astro üyeleri, Fantagio meslektaşları, yöneticiler ve çalışanlar, merhum için büyük bir üzüntü ve şok içinde derinden yas tutuyorlar.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Müzik şirketi, hayranlarına ani haberi vermenin yürek burkan bir durum olduğunu belirterek, merhum yıldızın her zaman hayranlarını herkesten daha çok sevdiğini ve düşündüğünü söylediler. Ayrıca, aile yas tutarken insanlardan spekülatif ve kötü niyetli haberlerden kaçınmaları istendi.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Moon Bin, 2016 yılında Astro ile çıkış yaptı. Grubun diğer üyeleri Jinjin, MJ, Cha Eun-woo ve Yoon San-ha'dır. Moon Bin, son aylarda Asya'da turneye çıkan Moon Bin & Sanha adlı bir alt grubun parçası olarak da performans sergiledi.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Ölümünden önce ikilinin, liman kentinin 2030 Dünya Fuarı'nı tanıtma teklifinin bir parçası olarak önümüzdeki ay Busan'da ve 13 Mayıs'ta Jakarta'da performans sergilemesi bekleniyordu.

MOON BİN KİMDİR?

Moon Bin (26 Ocak 1998 - 19 Nisan 2023), Fantagio şirketinden çıkış yapan Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve model. Ayrıca Güney Koreli erkek grubu Astro'nun bir üyesiydi. Moon Bin, 26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da doğdu. Eski bir YG Stajyeri ve rap yarışması Unpretty Rapstar'ın ikinci sezonunun finalisti olan Moon Sua adında küçük bir kız kardeşi var. Hanlim Çoklu Sanat Okulundan mezun oldu.

Annesinin etkisiyle Moon Bin, 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak çıkış yaptı. 2006'da, TVXQ'nun "Balloons" adlı şarkısının klibinde yer aldı. 2009'da ilk oyunculuk rolünü Kim Bum'un oynadığı karakterin genç versiyonunu canlandırdığı Boys over Flowers adlı Kore dramasında gerçekleştirdi. Moon Bin, beşinci sınıftan beri Fantagio stajyeri olarak eğitim gördü. Şirketin erkek grup projesi iTeen'e katıldı ve Fantagio tarafından iTeen Photo Test Cut ile tanıtılan ikinci stajyer oldu. Astro ile ilk çıkışını yapmadan önce Moon Bin, grubun geri kalanıyla birlikte To Be Continued adlı bir web dramasında rol aldı.

Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

25 yaşında olan Moon Bin, 19 Nisan 2023 akşamı provalara gelmeyince menajeri tarafından Seul'un Gangnam semtindeki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmadı. Ölümünden bir gün önce, Moon Bin'in ikilisi Moonbin & Sanha'nın bir parçası olarak Astro üyesi Yoon San-ha ile birlikte Busan'daki Dream Concert'te sahne alacağı açıklandı. Organizatörler, 20 Nisan itibarıyla, ölümünün ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

DİZİLERİ

To Be Continued

Moment of Eighteen

Boys Over Flowers

The Mermaid Prince S2

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