Astro üyesi olan K-POP yıldızı Moon Bin evinde ölü bulundu

Ölümünden önce ikilinin, liman kentinin 2030 Dünya Fuarı'nı tanıtma teklifinin bir parçası olarak önümüzdeki ay Busan'da ve 13 Mayıs'ta Jakarta'da performans sergilemesi bekleniyordu.

MOON BİN KİMDİR?

Moon Bin (26 Ocak 1998 - 19 Nisan 2023), Fantagio şirketinden çıkış yapan Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve model. Ayrıca Güney Koreli erkek grubu Astro'nun bir üyesiydi. Moon Bin, 26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da doğdu. Eski bir YG Stajyeri ve rap yarışması Unpretty Rapstar'ın ikinci sezonunun finalisti olan Moon Sua adında küçük bir kız kardeşi var. Hanlim Çoklu Sanat Okulundan mezun oldu.

Annesinin etkisiyle Moon Bin, 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak çıkış yaptı. 2006'da, TVXQ'nun "Balloons" adlı şarkısının klibinde yer aldı. 2009'da ilk oyunculuk rolünü Kim Bum'un oynadığı karakterin genç versiyonunu canlandırdığı Boys over Flowers adlı Kore dramasında gerçekleştirdi. Moon Bin, beşinci sınıftan beri Fantagio stajyeri olarak eğitim gördü. Şirketin erkek grup projesi iTeen'e katıldı ve Fantagio tarafından iTeen Photo Test Cut ile tanıtılan ikinci stajyer oldu. Astro ile ilk çıkışını yapmadan önce Moon Bin, grubun geri kalanıyla birlikte To Be Continued adlı bir web dramasında rol aldı.