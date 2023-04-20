Defne Samyeli ’darp’ iddialarını doğruladı

Defne Samyeli, 19 yaşındaki küçük kızı Derin'in sosyetik sevgilisi Emircan Şahin'den dayak yediği iddiaları karşısında sessizliğini önceki gün Etiler'de bozdu. Haberleri doğrulayan Samyeli, "Evet, kızım darp edildi" dedi.
Defne Samyeli, 19 yaşındaki küçük kızı Derin'in sosyetik sevgilisi Emircan Şahin'den dayak yediği iddiaları karşısında sessizliğini önceki gün Etiler'de bozdu. Haberleri doğrulayan Samyeli, "Evet, kızım darp edildi" dedi.
Takvim'in haberine göre; Ne yazık ki toplumun her kesiminde görülen 'kadına şiddet', bu kez Derin Talu'nun başına geldi...
Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin'in geçtiğimiz haftalarda Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddia edilmişti.
Bu şok iddia karşısında 19 yaşındaki genç kız ile sosyetik genç, sessiz kaldı. Ancak önceki gün Etiler'de objektiflere takılan anne Samyeli, bu şok haberi ne yazık ki doğruladı.
Henüz 19 yaşındaki kızı Derin'in sevgilisinden şiddet görüp görmediği sorulan Defne Samyeli, son derece net bir ifadeyle şöyle dedi:
FAZLA YORUM YAPMADI
Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli."
Güzel oyuncu ve şarkıcı, Emircan Şahin'le ilgili yasal işlem başlatılıp başlatılmadığıyla ilgili ise yorum yapmak istemedi.
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun, sevgilisi Emircan Şahin tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Talu, 20 gün önce çıkan şiddetli kavgada dayak yedi.
Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu (19) bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İddialara göre iki sevgili arasında 20 gün önce büyük bir kavga yaşandı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü.
ŞİDDET GÖREN ABLASI SANILDI
Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansıdı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edildi. Hatta abla Talu, haberler üzerine sosyal medyada açıklama yapma gereği duydu.