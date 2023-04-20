Defne Samyeli ’darp’ iddialarını doğruladı

Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu (19) bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İddialara göre iki sevgili arasında 20 gün önce büyük bir kavga yaşandı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü.