Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deydi. Son dönemlerde takip ettiği projeleri sorulan oyuncu, "Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum.
Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deydi. Son dönemlerde takip ettiği projeleri sorulan oyuncu, "Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum.
Korku filmlerini çok severim. Özellikle vampir türü" dedi. Yakında yeni bir projeyle ekrana döneceğini söyleyen Boluğur, muhabirlerin "Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Tükenmişlik değil. 17 yaşında başladım. Çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım."
"O yüzden biraz uzak kalmak istedim. Çok güzel rollerde oynadım, çok güzel projelerde yer aldım. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Setler inanılmaz saatler alıyordu" yanıtını verdi.
'KENDİMİ DİNLEDİM'
Bol bol kitap okuyup, film izleme fırsatı bulduğunu ifade eden oyuncu, "Kendimi dinleme gibi bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum" dedi.
'ÇOCUK İSTİYORUM'
"Çocuk için üçüncü kez evlenirim" açıklaması hatırlatılan Merve Boluğur, "Çocuk istiyorum, anne olmak istiyorum. Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah'tan hayırlısı. Bu işler kısmet, olursa olur" ifadelerini. kullandı