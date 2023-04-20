Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

'ÇOCUK İSTİYORUM'

"Çocuk için üçüncü kez evlenirim" açıklaması hatırlatılan Merve Boluğur, "Çocuk istiyorum, anne olmak istiyorum. Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah'tan hayırlısı. Bu işler kısmet, olursa olur" ifadelerini. kullandı