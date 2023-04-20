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Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur paylaşımları ve özel hayatıyla oldukça dikkat çekiyor. Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deydi. Basın mesnuplarıyla sohbet eden ünlü isim, "Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

20.04.2023, 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 12:14

Merve Boluğur, önceki gün Etiler'deydi. Son dönemlerde takip ettiği projeleri sorulan oyuncu, "Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum.

Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

Korku filmlerini çok severim. Özellikle vampir türü" dedi. Yakında yeni bir projeyle ekrana döneceğini söyleyen Boluğur, muhabirlerin "Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

"Tükenmişlik değil. 17 yaşında başladım. Çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım."

Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

"O yüzden biraz uzak kalmak istedim. Çok güzel rollerde oynadım, çok güzel projelerde yer aldım. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Setler inanılmaz saatler alıyordu" yanıtını verdi.

Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

'KENDİMİ DİNLEDİM'

Bol bol kitap okuyup, film izleme fırsatı bulduğunu ifade eden oyuncu, "Kendimi dinleme gibi bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum" dedi.

Merve Boluğur tükenmişlik sendromu mu yaşadı?

'ÇOCUK İSTİYORUM'

"Çocuk için üçüncü kez evlenirim" açıklaması hatırlatılan Merve Boluğur, "Çocuk istiyorum, anne olmak istiyorum. Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah'tan hayırlısı. Bu işler kısmet, olursa olur" ifadelerini. kullandı

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