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Haberler Magazin Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi: Belki bir daha gelemem

Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi: Belki bir daha gelemem

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Almanya'da müzikseverlerle biraraya geldi. Üç saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını söyleyen Bülent Ersoy, sevenleriyle muhabbet etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü isim, "Belki bir daha buraya gelemem." diyerek hayranlarından helallik istedi.

25.04.2023, 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023, 10:29

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde sahne aldı. Saatler öncesinden mekana gelen binlerce kişi Ersoy'un sahne çıkmasını büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekledi.

Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi: Belki bir daha gelemem

Sabah'ın haberine göre; Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi: Belki bir daha gelemem

Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu.

Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi: Belki bir daha gelemem

Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi: Belki bir daha gelemem

Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu.

Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi: Belki bir daha gelemem

Kariyeri boyunca Almanya'ya sık sık konserler vermeye giden Ersoy, kendisini izleyenlere "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" dedi. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.

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