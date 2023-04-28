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Haberler Magazin Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni evlerine adeta servet ödedi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni evlerine adeta servet ödedi

Mutlu evlilikleriyle bilinen sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamış ve ailesi büyüyen çift, ev arayışına girmişti. İddiaya göre ünlü çift, yeni bir ev satın aldı ve yeni aşk yuvalarına adeta servet ödedi.

28.04.2023, 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023, 10:50

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni evlerine adeta servet ödedi

İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni evlerine adeta servet ödedi

Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa arayışına giren oyuncunun, Beykoz'daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni evlerine adeta servet ödedi

İmirzalıoğlu'nun, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni yuvasına 4 milyon dolar (77 milyon TL) ödediği iddia edildi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni evlerine adeta servet ödedi

Çiftin, önümüzdeki günlerde taşınacakları villanın bazı yerlerinde değişiklik yapacağı da öğrenildi. Evin iç dekorasyonuyla oyuncunun eşi Sinem Kobal'ın yakından ilgilendiği söyleniyor.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yeni evlerine adeta servet ödedi

Milliyet'in haberine göre; önümüzdeki sezonda bir diziyle izleyici karşısına çıkacak olan ikili, yeni yuvaları için eşya ve aksesuar bakarak, sipariş vermeye başladı.

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