Bade İşçil isyan etti: Çöpünüze sahip çıkın!

Deniz kenarında yürüyüşe çıkan Bade İşçil, karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi.
Deniz kenarında yürüyüşe çıkan Bade İşçil, karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi.
Etrafa bırakılan çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaları görünce kendini tutamayan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaparak kirliliğe sitem etti.
Deniz kenarına bırakılan çöplerin fotoğrafını yayınlayarak, ''İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor."
"Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın.'' ifadelerini kullandı.
'ÇÖPLER DENİZE, YOLLARA SAVRULUYOR'
Paylaşımlarına devam eden İşçil, ''Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş.'' dedi.
'KANCALI MİSİNALARINIZI YOLLARA ATMAYIN'
Yürüyüş yaparken karşısına çıkan kancalı misinaları toplayarak örnek bir davranışa imza atan oyuncu, ''Hele ki balık tutan arkadaşlardan rica ediyorum, ne olur dolanan kancalı misinalarınızı, çöpe bile atarken paketlemeniz gerekirken, yollara atmayın. Ben bugün yol boyunca toplayıp çöpe attım.'' dedi.
Kancalı misinaların ne kadar tehlikeli olabileceğine değinen ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:
'TUTMAK İÇİN BALIK DA KALMAYACAK'
"Bunlar çoluk çocuk için, koşan, yürüyen insanlar için, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak. Her şeyi geçtim, bu sorumsuzluk en çok sana zarar veriyor. Bir düşün."