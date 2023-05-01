Murat Kekilli: İnsanların canı yanarken hâlâ siyaset yapmak gerçekten çok üzücüydü!

Ünlü müzisyen Murat Kekilli, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta depreme Adana'da yakalanan Kekilli, deprem sonrası devletin, milletin büyük dayanışması, paylaştığı video sonrası aldığı eleştiriler, yerli otomobilimiz TOGG ve hâlâ çok konuşulan 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Deprem bölgesinde gönüllü arama kurtarma görevlisi olarak bulundunuz. Orada yaşadıklarınızı bizimle paylaşır mısınız?
Kayseri konserim sonrasında Adana'ya geçmiştim. 6 Şubat'ta Adana'da kaldığım gün depreme yakalandım. 99 İstanbul depremini de yaşamış biri olarak şunu söyleyeyim; 99 depremi Adana'da yaşadıklarımın yanında küçük kalır. Öleceğimi düşündüm, "Buraya kadarmış" dedim kendi kendime. Kaldığım otelden kendimi zor dışarı attım.