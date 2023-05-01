Murat Kekilli: İnsanların canı yanarken hâlâ siyaset yapmak gerçekten çok üzücüydü!

Çok kötü bir gündü. Depremden sonra İstanbul'a geldim. Yardım TIR'larıyla deprem bölgesine gittim. 3. gününde Kırıkhan'a ulaştık. Deprem bölgesine yönelik halkımız çok büyük bir dayanışma gösterdi. Böyle bir dönemde, bazı isimler, sosyal medyada deprem bölgesine gitmeden, evlerinde oturdukları yerden videolar çekip paylaştı.

'Nerede devlet, nerede AFAD, Kızılay' diye algı yaratmaya çalıştılar. Ama ben deprem bölgesine gittiğimde hem AFAD yetkililerinin hem de Kızılay'ın ve madenci kardeşlerimizin büyük fedakarlıkla nasıl çalıştıklarına şahit oldum. Gecelerini, gündüzlerine katıp aç susuz çalıştılar, varlarını yoklarını seferber ettiler.