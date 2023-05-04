  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Tan Taşçı, adını kullanıp ünlü isimleri, mekanları ve güzellik merkezlerini arayan kişi için harekete geçti. Yasal süreci başlatan Tan Taşçı adeta isyan ederek, "Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk ama ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını alırken de ben ziyaret edeceğim inşallah!" ifadelerini kullandı.

04.05.2023, 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023, 15:30

Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte! 42 yaşındaki şarkıcı; kendisini Tan Taşçı diye tanıtan kişinin sanatçı arkadaşlarını, güzellik merkezlerini, mekânları aradığını ve WhatsApp profiline kendi fotoğrafını koyup dolandırıcılık yaptığını söyledi.

Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

"NEDEN GECE 3'TE ARAYAYIM?"

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Tan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

"Kendisini 'Tan Taşçı' olarak tanıtarak insanları işleten sapık WhatsApp profiline bir fotoğraf koyup herkesi kandırıyor! Güzellik merkezlerini arayarak randevu alıyor. Yahu ben ne alaka? Haydi geleceğim diyelim gelmek için sizi neden gece 3'te arayayım, ne işim olabilir, uyku güzelliği mi?"

Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

SAHTE TAN ABARTMIŞ!

Milliyet'in haberine göre; Markalardan ürün isteniyor falan ben ne zaman ürün istedim hiç yapmadığım işler! Şarkıcı arkadaşlarımı arayıp saatlerce konuşup düetler, besteler yapılıyor! Mekânlarla konuşulup anlaşma yapılıyor.

Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

Yıllardır bar ve performans sahnelerine çıkmadığımı biliyorlar ona rağmen inanıyorlar!

Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

"BANA ÇEKTİREN TÜM SAPIKLARI CEZALARINI ALIRKEN ZİYARET EDECEĞİM"

Ünlü şarkıcı, "Çeşme'de adamın biri telefonla arayıp "Tan'dan şampanya" diyor ve masalara şampanya yollatıyor! Yahu hiç yapmadığım işler bunlar. Neden kandırılmaya bu kadar müsait bir toplumuz? Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk. Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk ama ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını alırken de ben ziyaret edeceğim inşallah!" mesajı ile dolandırıcıya ve bu kişiye inanan kişilere seslendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA