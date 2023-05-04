Tan Taşçı adını kullanan dolandırıcı için harekete geçti

"BANA ÇEKTİREN TÜM SAPIKLARI CEZALARINI ALIRKEN ZİYARET EDECEĞİM"

Ünlü şarkıcı, "Çeşme'de adamın biri telefonla arayıp "Tan'dan şampanya" diyor ve masalara şampanya yollatıyor! Yahu hiç yapmadığım işler bunlar. Neden kandırılmaya bu kadar müsait bir toplumuz? Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk. Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk ama ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını alırken de ben ziyaret edeceğim inşallah!" mesajı ile dolandırıcıya ve bu kişiye inanan kişilere seslendi.