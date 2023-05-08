Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı

Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Katipoğlu ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift; 2017'de Arya'yı (6), iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı (4) kucaklarına almıştı.
Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Katipoğlu ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift; 2017'de Arya'yı (6), iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı (4) kucaklarına almıştı.
''ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMAYA DÜNDEN RAZIYIM''
Milliyet'in haberine göre; Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Berkay, "Üçüncü kez baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunu bana değil, Özlem Hanım'a sorun. Ben dünden razıyım" yanıtını vermişti.
"ZİRVEDE BIRAKTIM"
Geçtiğimiz günlerde çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Özlem Ada Şahin, eşinin sözleri hatırlatılınca, "Bu soruyu şimdi bana attılar. Zirvede bıraktım" açıklamasını yapmıştı. "Erkek çocuk istemiyor musunuz?" sorusu üzerine ise, şu yanıtı vermişti:
Nereden biliyorsunuz belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyültmek istiyorum. Annelik zor bir şey. 7/24 onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyültmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. Üçüncü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek, onlar için. İlerleyen zaman için hayırlısı, şu an düşünmüyorum.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Son olarak, Berkay Şahin'in eşine büyük bir jest yaptığı ve Alaçatı'dan villa aldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, yeni aşk yuvaları için ise 1.1 milyon dolar (yaklaşık 22 milyon TL) ödedi.
DEKORASYON İÇİN 5 MİLYON TL HARCADI
Geçtiğimiz hafta Alaçatı'ya giden Berkay Şahin, villaların yapıldığı şantiyeyi gezdi. Ünlü popçu, eşine hediye olarak bir villa beğendi. Villayı satın alan Şahin, iç dekorasyon için de 5 milyon lirayı gözden çıkardı. 41 yaşındaki şarkıcının, bu yazı eşi ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı'da geçireceği öğrenildi.