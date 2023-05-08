Tek celsede bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

Ağustos 2022'de görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden üzücü haber gelmişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay boşanacaklarını ilan ederek gündem olmuştu.
Ağustos 2022'de görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden üzücü haber gelmişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay boşanacaklarını ilan ederek gündem olmuştu.
İhanet başta olmak üzere tüm iddiaları yalanlayan ünlü çift, ayrılığın tek nedeninin 'uyuşmazlık ve geçimsizlik' olduğunu söylemişti.
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yaptıkları ortak açıklamada boşanacaklarını şu sözlerle dile getirmişti:
Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.
Oğuz Koç, boşanma açıklamasından iki gün önce rol aldığı 'Özür Dilerim'in galasında eşinin neden yanında olmadığı yönündeki sorulara "Sette olduğu için gelemedi" cevabını vermişti. Oğuzhan Koç, bu sözleriyle aralarındaki tartışmanın devam ettiği ve boşanma aşamasına geldikleri yönündeki düşünceleri güçlendirmişti.
Oğuzhan Koç, yaklaşık üç hafta Özdemir'in resmi olarak boşanmayla ilgili bir adım atmasını bekledi. Ancak beklenen hamle gelmeyince ünlü popçu, avukatı Ayşegül Mermer'e talimat vererek boşanmanın gerçekleşmesini istedi.
EVLİ KALDIKLARI SÜRE 1 YILI GEÇMEDİĞİNDEN ÇEKİŞMELİ BOŞANDILAR
Evliliklerinin 8. ayında kriz yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadan boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Anlaşmalı olarak başvurmalarına rağmen ünlü çiftin evliliği 1 seneyi geçmediği için, duruşma resmi olarak çekişmeli olarak görüldü.
TEK CELSEDE BİTTİ
Yaklaşık yarım saat süren duruşmada iki taraf da ayrı ayrı dinlenirken tanıkların da ifadesi alındı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında dünya evine giren ünlü çiftin birlikteliği 8 ayın ardından tek celsede sonlandı.