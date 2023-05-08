Tek celsede bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yaptıkları ortak açıklamada boşanacaklarını şu sözlerle dile getirmişti:

Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.