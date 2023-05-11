  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vefatının altıncı yıl dönümünde acılı eş Filiz Erkal duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşinin fotoğrafını paylaşan Filiz Erkal'ın o paylaşımına ünlü sanatçının sevenlerinden ve birçok ünlü isimden yorum geldi.

11.05.2023, 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023, 15:20

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli bugün 6 yıl oldu.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

Unutulmaz şarkılarda imzası bulunan sanatçı İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anılıyor.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sanatçının ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

İşte İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın özlem dolu paylaşımı...

Filiz Erkal eşi ile mutlu günlerinden kalma karesini paylaşarak şu notu düştü "Yine sensiz bir yıl daha geçti kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın!... Mekanın cennet olsun Kıymetlim"

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA