İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.
"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.
Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.
İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli bugün 6 yıl oldu.
Unutulmaz şarkılarda imzası bulunan sanatçı İbrahim Erkal ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anılıyor.
Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sanatçının ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.
İşte İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın özlem dolu paylaşımı...
Filiz Erkal eşi ile mutlu günlerinden kalma karesini paylaşarak şu notu düştü "Yine sensiz bir yıl daha geçti kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın!... Mekanın cennet olsun Kıymetlim"