İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal: Sensiz bir yıl daha geçti!

İşte İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın özlem dolu paylaşımı...

Filiz Erkal eşi ile mutlu günlerinden kalma karesini paylaşarak şu notu düştü "Yine sensiz bir yıl daha geçti kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın!... Mekanın cennet olsun Kıymetlim"