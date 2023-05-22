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Haberler Magazin Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Şarkıcı Onur Sevigen, 6 Ekim günü Beşiktaş'taki evinde ailesiyle birkikte yeni çıkan video klibini izlemek isterken, komşusunun çekiçli saldırısına uğradı. Yüksek ses nedeniyle rahatsız olan ve şarkıcıyı daha önce defalarca uyardığını ileri süren komşu Orkun Çay, eline aldığı çekiçle ünlü şarkıcının evinin kapısına zarar verdi. İkili arasında çıkan kavga ise karakolda son buldu.

22.05.2023, 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023, 11:40

Ünlü şarkıcı Onur Sevigen, 6 Ekim günü annesi Hatice Didar Arslan ve teyzesi Zeynep Arslan'la birlikte Beşiktaş'taki evindeydi.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Ailesiyle birlikte yeni çıkan video klibini izleyen ünlü şarkıcı, kapısının önünde bağırma ve çekiç sesleri duydu.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Sevigen, kapısını açtığında aynı mahallede ikamet eden komşusu Orkun Çay'ı elinde çekiçle gördü.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Denir'in haberine göre; Yüksek ses nedeniyle rahatsız olan ve şarkıcıyı daha önce defalarca uyardığını ileri süren Çay, elindeki çekiçle ünlü şarkıcının kapısına çekiçle zarar verdi.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Taraflar arasında kısa sürede arbede çıktı. Ünlü şarkıcı ve komşusu birbirlerini yaraladı.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Arbedeye anne Hatice Arslan dahil oldu ve komşunun elinden çekici almaya başardı.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Apartmandaki komşuların da müdahil olduğu kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

ÇEKİÇLİ SALDIRI KARAKOLDA SON BULDU

Karakola götürülen tarafların ifadeleri alındı. Ünlü şarkıcı kapısına gelen çekiçli komşusunun kendisine, 'Seni öldürürüm' diyerek tehditler savunduğunu, çıkan arbedede göğsünden yara aldığını ifade etti.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Çekiçli komşu ise, defalarca şarkıcıyı yüksek ses nedeniyle uyardığını aralarında dört apartman olmasına rağmen gürültünün kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Diğer komşuların araya girmeden önce ünlü şarkıcının boğazını sıktığını belirten komşu, çekici ise polislere teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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