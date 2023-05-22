Sinirli komşudan çekiçli saldırı! Ünlü şarkıcıya dehşeti yaşattı

Ünlü şarkıcı Onur Sevigen, 6 Ekim günü annesi Hatice Didar Arslan ve teyzesi Zeynep Arslan'la birlikte Beşiktaş'taki evindeydi.
Ünlü şarkıcı Onur Sevigen, 6 Ekim günü annesi Hatice Didar Arslan ve teyzesi Zeynep Arslan'la birlikte Beşiktaş'taki evindeydi.
Ailesiyle birlikte yeni çıkan video klibini izleyen ünlü şarkıcı, kapısının önünde bağırma ve çekiç sesleri duydu.
Sevigen, kapısını açtığında aynı mahallede ikamet eden komşusu Orkun Çay'ı elinde çekiçle gördü.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Denir'in haberine göre; Yüksek ses nedeniyle rahatsız olan ve şarkıcıyı daha önce defalarca uyardığını ileri süren Çay, elindeki çekiçle ünlü şarkıcının kapısına çekiçle zarar verdi.
Taraflar arasında kısa sürede arbede çıktı. Ünlü şarkıcı ve komşusu birbirlerini yaraladı.
Arbedeye anne Hatice Arslan dahil oldu ve komşunun elinden çekici almaya başardı.
Apartmandaki komşuların da müdahil olduğu kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
ÇEKİÇLİ SALDIRI KARAKOLDA SON BULDU
Karakola götürülen tarafların ifadeleri alındı. Ünlü şarkıcı kapısına gelen çekiçli komşusunun kendisine, 'Seni öldürürüm' diyerek tehditler savunduğunu, çıkan arbedede göğsünden yara aldığını ifade etti.
Çekiçli komşu ise, defalarca şarkıcıyı yüksek ses nedeniyle uyardığını aralarında dört apartman olmasına rağmen gürültünün kendisini rahatsız ettiğini belirtti.
Diğer komşuların araya girmeden önce ünlü şarkıcının boğazını sıktığını belirten komşu, çekici ise polislere teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.