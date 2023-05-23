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Huysuz Virjin'in miras davasında karar!

Huysuz Virjin lakabıyla tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı. Dursunoğlu'nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davası mahkeme tarafından reddedildi.

23.05.2023, 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023, 16:39

Üç yıl önce vefat eden ve kamuoyu tarafından Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, hazırladığı vasiyetnamesinde evini ve banka hesabında bulunan tüm maddi birikimlerini (2021'de toplam 15 milyon) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni bıraktı.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar!

Ama mirastan pay isteyen yeğenleri Çemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar!

Bunun üzerine ÇYDD de tereke tespit davası açarken, sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu da davada tanık olarak yer aldı.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar!

Ancak Dursunoğlu'nun iki yeğeni, Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar!

Süren mahkemede bugün karar çıktı ve İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti.

Huysuz Virjin’in miras davasında karar!

Dernek yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyururken, "Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptğı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.

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