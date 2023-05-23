Huysuz Virjin’in miras davasında karar!

Dernek yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyururken, "Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptğı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.