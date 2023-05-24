Hande Erçel’in Cannes şıklığının bedeli 815 bin TL!

CANNES BEDELİ

Erçel'in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı. Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL'yi buldu.