Hande Erçel’in Cannes şıklığının bedeli 815 bin TL!

Şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ne gitti.
Şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ne gitti.
Yer aldığı projeler ve özel hayatı ile magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Hande Erçel Cannes Film Festivali için tercih ettiği kombiniyle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Instagram hesabında 30.4 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in mini elbiseli pozlarına sevenlerinden 1.8 milyon beğeni ve 10 binin üzerinde yorum geldi.
29 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel'in son pozunun altına sevenlerinden, "Harika görünüyorsun", "Dünya güzelisiniz","Kuğu gibi zarif görünüyorsunuz" gibi yorumlar geldi.
Cannes Film Festivali'ne giden ünlü oyuncu, güzelliğiyle ilgi odağıydı. Üç gün boyunca giydikleriyle, tarzıyla çok konuşuldu.
CANNES BEDELİ
Erçel'in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı. Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL'yi buldu.
Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve tüm dünyadan özel konukları ağırlayan bir partiye katıldı.
Partiye katılanlar arasında Eva Longoria, Irina Shayk, Nicole Scherzinger ve Karlie Kloss gibi dünyaca ünlü yıldızlar da vardı.
Erçel, Eva Longoria ile birlikte poz verdi.