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Haberler Magazin Demet Şener’in gelinlik paylaşımı dikkat çekti

Demet Şener’in gelinlik paylaşımı dikkat çekti

Ünlü manken ve model Demet Şener, bir defile için gelinlik giydi. Şener, gelinlikli pozlarını 'Altınlara bulandığımız bir defile oldu' notu ile paylaştı. Ünlü ismin takipçileri o pozları beğeni ve yoruma boğdu.

29.05.2023, 17:06 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 17:07

2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünya evine giren Demet Şener, 2018 tarihinde yılında boşandı.

Demet Şener’in gelinlik paylaşımı dikkat çekti

Şener daha sonra iş insanı Cenk Küpeli ile kısa bir evlilik yaşadı. Şimdilerde Tolga Arman ile beraber olan ünlü modelden gelinlikli paylaşım geldi.

Demet Şener’in gelinlik paylaşımı dikkat çekti

Şener, gelinlikli pozlarını''Altınlara bulandığımız bir defile oldu'' notunu düştü. Ünlü modelin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Demet Şener’in gelinlik paylaşımı dikkat çekti

Bir gelinlik defilesi için Van'a giden Şener, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Demet Şener’in gelinlik paylaşımı dikkat çekti

Ünlü manken 1 milyon takipçili Instagram hesabından fotoğrafına yer verdi.

Demet Şener’in gelinlik paylaşımı dikkat çekti

Şener, fotoğrafa ise "Altınlara bulandığımız bir defile oldu" notunu düştü.

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