Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Şeyma Subaşı yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.
Şeyma Subaşı yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.
Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı, balayı için Japonya'ya gitti.
Balayında 6.1'lik depreme yakalanan Subaşı, o anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.
Deprem sonrası konuşan Subaşı, "6,1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler.
Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey." dedi.
GELİNLİĞİNE SERVET ÖDEDİ
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi.
Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, İstanbul'da nikah masasına oturdu.
Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu. Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, daha sonra Fas'ın Marakeş şehrinde 3 gün dillere destan düğün yaptı.
İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.