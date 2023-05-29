  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Fas'ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift 3 gün 3 gece süren düğünün ardından Japonya'ya balayına gitti. Gittikleri yerden paylaşımlar yapan Subaşı ve Alsaloussi, kaldıkları otelde depreme yakalandı. Yeni gelin Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımında o anlardan bahsetti.

29.05.2023, 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023, 10:50

Şeyma Subaşı yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı, balayı için Japonya'ya gitti.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Balayında 6.1'lik depreme yakalanan Subaşı, o anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Deprem sonrası konuşan Subaşı, "6,1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey." dedi.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

GELİNLİĞİNE SERVET ÖDEDİ

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, İstanbul'da nikah masasına oturdu.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu. Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, daha sonra Fas'ın Marakeş şehrinde 3 gün dillere destan düğün yaptı.

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı!

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA