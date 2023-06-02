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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı!

Kıvanç Tatlıtuğ tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı!

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü poaylaştığı Aile dizisi ile izleyiciyle buluşan Kıvanç Tatlıtuğ, yemek yapma tutkusu üzerine kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu, Göktürk'teki villasına 1 milyon 600 bin TL'ye fırın aldı.

02.06.2023, 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023, 11:16

Son yıllarda birçok ünlü isim gibi mutfağa merak saran Kıvanç Tatlıtuğ, bu konuda sıkı eğitimler de aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı!

Başta eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe olmak üzere sevdikleri için sık sık mutfağa giren ünlü oyuncu, bu tutkusu uğruna servet harcadı.

Kıvanç Tatlıtuğ tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı!

Takvim'in haberine göre; Rol aldığı projeler ve imza attığı reklam projeleri sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Kıvanç Tatlıtuğ, tam 70 bin Euro'ya fırın aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı!

YEMEK PİŞİRDİ

Ultra lüks otellerde, Arap şeyhlerinin evinde ve mega yatlarda kullanılan profesyonel bir fırını Göktürk'teki kütük evine yerleştiren ünlü oyuncu, ilk yemeğini de Çağatay Ulusoy'un da bulunduğu kalabalık arkadaş grubu için yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı!

Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ gibi aşçılık merakı olan Ulusoy da aynı pahıl fırından satın almayı planlıyor...

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