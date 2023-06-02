Kıvanç Tatlıtuğ tutkusu uğruna kesenin ağzını açtı!

YEMEK PİŞİRDİ

Ultra lüks otellerde, Arap şeyhlerinin evinde ve mega yatlarda kullanılan profesyonel bir fırını Göktürk'teki kütük evine yerleştiren ünlü oyuncu, ilk yemeğini de Çağatay Ulusoy'un da bulunduğu kalabalık arkadaş grubu için yaptı.