Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, bir güzelin daha gönlünü çaldı. Yakışıklı oyuncu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda son dönemin popüler ismi Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaştı.
Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, bir güzelin daha gönlünü çaldı. Yakışıklı oyuncu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda son dönemin popüler ismi Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaştı.
Birbirlerine çok yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ekim'de noktaladı.
Takvim'in haberine göre: Ayrılığa gerekçe olarak ise yakışıklı oyuncunun sonu gelmez çapkınlıkları gösterildi.
Navruz, her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da Turan'ın ardından ismi birçok farklı güzelle anıldı.
Yakınlaştığı isimler arasında birçok genç oyuncunun olduğu söylenen Alp Navruz, önceki gece de çapkınlıktaydı.
Dedikodulara göre 33 yaşındaki oyuncu, Kuruçeşme'de bulunan son dönemin gözde bir mekanında Sıla Türkoğlu ile yakınlaştı.
ROL ARKADAŞIYLA ANILDI
Alp Navruz ile güzel oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sarmaş dolaş bir şekilde eğlendi. Bu arada bir süredir adı rol arkadaşı Doğukan Güngör ile anılan Türkoğlu, bu haberleri de Alp Navruz ile yakınlaşarak bir kez daha yalanlamış oldu.