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Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile yollarını ayıran Alp Navruz hakkında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Alp Navruz'un gönlünü güzel bir oyuncuya kaptırdığı öne sürüldü. İşte Alp Navruz'un yeni bir aşka yelken açtığı ünlü oyuncu...

03.06.2023, 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023, 10:26

Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, bir güzelin daha gönlünü çaldı. Yakışıklı oyuncu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda son dönemin popüler ismi Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaştı.

Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Birbirlerine çok yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ekim'de noktaladı.

Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Takvim'in haberine göre: Ayrılığa gerekçe olarak ise yakışıklı oyuncunun sonu gelmez çapkınlıkları gösterildi.

Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Navruz, her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da Turan'ın ardından ismi birçok farklı güzelle anıldı.

Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Yakınlaştığı isimler arasında birçok genç oyuncunun olduğu söylenen Alp Navruz, önceki gece de çapkınlıktaydı.

Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Dedikodulara göre 33 yaşındaki oyuncu, Kuruçeşme'de bulunan son dönemin gözde bir mekanında Sıla Türkoğlu ile yakınlaştı.

Alp Navruz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

ROL ARKADAŞIYLA ANILDI

Alp Navruz ile güzel oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sarmaş dolaş bir şekilde eğlendi. Bu arada bir süredir adı rol arkadaşı Doğukan Güngör ile anılan Türkoğlu, bu haberleri de Alp Navruz ile yakınlaşarak bir kez daha yalanlamış oldu.

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