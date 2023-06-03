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Haberler Magazin Demet Özdemir Yunanistan'da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Demet Özdemir Yunanistan'da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Demet Özdemir, tatil sezonunu Yunanistan'da açtı. Dizisi tatile giren Demet Özdemir, Yunanistan'dan yaptığı paylaşımlarla keyifli hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

03.06.2023, 11:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023, 12:05

Ağustos 2020'de Çeşme'de başlayan aşklarını 2022 yazında nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sekiz ayda da boşandı.

Demet Özdemir Yunanistan’da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Ani ayrılık kararlarıyla uzun süre gündem olan güzel oyuncu ile ünlü popçu, boşanmadan sonra sosyal medyadan birbiri ardına neşeli paylaşımlar yaptı.

Demet Özdemir Yunanistan’da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Demet Özdemir, rol aldığı dizinin tatile girmesiyle soluğu aldığı Yunanistan'da da "Yıkılmadım ayaktayım" mesajı veren paylaşımlarını sürdürdü.

Demet Özdemir Yunanistan’da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilden verdiği pozlarla neşesiyle olduğu kadar fit görüntüsüyle de dikkat çeken güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Demet Özdemir Yunanistan’da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Bu arada Özdemir, sarı triko kazağıyla Burcu Esmersoy ile pişti oldu.

Demet Özdemir Yunanistan’da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Esmersoy, Özdemir ile kendi fotoğrafını yan yana koyup "Hangisine daha çok yakışmış?" diye soran bir Instagram sitesine şu yorumu yaptı: "Sil beni sil çabuk. Benim oyum da Demet'e..."

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