Demet Özdemir Yunanistan’da tatil sezonunu açtı! Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Ağustos 2020'de Çeşme'de başlayan aşklarını 2022 yazında nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sekiz ayda da boşandı.
Ağustos 2020'de Çeşme'de başlayan aşklarını 2022 yazında nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sekiz ayda da boşandı.
Ani ayrılık kararlarıyla uzun süre gündem olan güzel oyuncu ile ünlü popçu, boşanmadan sonra sosyal medyadan birbiri ardına neşeli paylaşımlar yaptı.
Demet Özdemir, rol aldığı dizinin tatile girmesiyle soluğu aldığı Yunanistan'da da "Yıkılmadım ayaktayım" mesajı veren paylaşımlarını sürdürdü.
Kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilden verdiği pozlarla neşesiyle olduğu kadar fit görüntüsüyle de dikkat çeken güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
Bu arada Özdemir, sarı triko kazağıyla Burcu Esmersoy ile pişti oldu.
Esmersoy, Özdemir ile kendi fotoğrafını yan yana koyup "Hangisine daha çok yakışmış?" diye soran bir Instagram sitesine şu yorumu yaptı: "Sil beni sil çabuk. Benim oyum da Demet'e..."