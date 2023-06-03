Serenay Sarıkaya’yı görenler ’görümce’ye benzetti

Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Serenay Sarıkaya önceki akşam katıldığı davetteki tarzıyla sınıfta kaldı.
Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Serenay Sarıkaya önceki akşam katıldığı davetteki tarzıyla sınıfta kaldı.
Ünlü oyuncunun saçı, makyajı ve elbisesi birçok kişi tarafından beğenilmedi.
Genelde saçlarını düz ve doğal haliyle görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu bu defa saçlarını maşa yaptırdı.
Ancak Sarıkaya'nın saçı sosyal medyanın diline düştü.
Sosyal medyada ünlü oyuncunun bu haline; ''Görümce maşası bu'', ''Bu Serenay olamaz'', ''Damadın kız kardeşi sanırım'', ''Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Serenay Sarıkaya'nın eleştirilere neden olan o tarzı...