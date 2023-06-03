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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'yı görenler 'görümce'ye benzetti

Serenay Sarıkaya'yı görenler 'görümce'ye benzetti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Sarıkaya, katıldığı bir davette stiliyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Elbisesi ve saçlarıyla çok konuşulan oyuncunun tarzı 'görümce'ye benzetildi.

03.06.2023, 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023, 16:09

Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Serenay Sarıkaya önceki akşam katıldığı davetteki tarzıyla sınıfta kaldı.

Serenay Sarıkaya’yı görenler ’görümce’ye benzetti

Ünlü oyuncunun saçı, makyajı ve elbisesi birçok kişi tarafından beğenilmedi.

Serenay Sarıkaya’yı görenler ’görümce’ye benzetti

Genelde saçlarını düz ve doğal haliyle görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu bu defa saçlarını maşa yaptırdı.

Serenay Sarıkaya’yı görenler ’görümce’ye benzetti

Ancak Sarıkaya'nın saçı sosyal medyanın diline düştü.

Serenay Sarıkaya’yı görenler ’görümce’ye benzetti

Sosyal medyada ünlü oyuncunun bu haline; ''Görümce maşası bu'', ''Bu Serenay olamaz'', ''Damadın kız kardeşi sanırım'', ''Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya’yı görenler ’görümce’ye benzetti

İşte Serenay Sarıkaya'nın eleştirilere neden olan o tarzı...

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