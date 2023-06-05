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Haberler Magazin Selena'nın Selin'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci'nin son hali...

Selena'nın Selin'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci'nin son hali...

Bir döneme damgasını vuran ve unutulmaz diziler arasında yerini alan Selena dizisinde 3 kardeşin en büyüğü olan Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Gözlerden uzakta bir yaşam sürmeyi tercih eden Cansu Demirci ülkeye döndü. İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...

05.06.2023, 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023, 10:22

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Yurt dışında eğitimini tamamlayan Selena'nın Selin'i yılar sonra Türkiye'ye döndü.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Şimdilerde 31 yaşında olan Cansu Demirci'nin son hali dikkat çekti.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Ünlü isim, duru güzelliğiyle hayran bıraktı.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin şimdiki görüntüsü...

Selena’nın Selin’i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun olmuştur ve bale eğitimi ile uğraşmaktadır.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Cansu Demirci, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi lisansüstü eğitim almıştır.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Oyunculuğa Sihirli Annem'de konuk oyuncu olarak başlamış; Selena'daki Selin Aykar rolü ile tanınmıştır.

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