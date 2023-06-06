16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı dikkat çekti

"TATİLDE SAKİN YERLERİ TERCİH EDİYORUM"

Başrol olduğu dizinin ne zaman sezon finali yapacağını bilmediği için henüz bir tatil planı yapmadığını belirten Nurgül Yeşilçay, "Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum'u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul'dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum" dedi.