16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, 16 kilo verdiğini söyleyerek formülünü de anlattı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, 16 kilo verdiğini söyleyerek formülünü de anlattı.
Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı.
Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme geldi.
Fit hali ile beğeni toplayan 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama tüyosu dikkat çekti. İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı...
"YATMADAN 4 SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKTIM"
Dizide dar kıyafetler ve topuklu ayakkabı giyen bir karakteri oynadığı için zaman zaman zorlandığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, bu süreçte kilo verdiğini söyledi.
Sırrını anlatan ünlü isim, "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" ifadelerini kullandı.
"TATİLDE SAKİN YERLERİ TERCİH EDİYORUM"
Başrol olduğu dizinin ne zaman sezon finali yapacağını bilmediği için henüz bir tatil planı yapmadığını belirten Nurgül Yeşilçay, "Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum'u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul'dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum" dedi.
Nurgül Yeşilçay, daha önce de nasıl zayıfladığını açıklamış şunları söylemişti:
"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum.
Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."
47 yaşındaki oyuncu, son dönemin trendi aralıklı oruç diyeti uygulayarak zayıflamış.