  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı dikkat çekti

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Özel hayatı ve kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdi de verdiği kilolarla gündeme geldi. İşte fit görüntüsüyle oldukça beğeni toplayan 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama formülü sizlerle...

06.06.2023, 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023, 12:19

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, 16 kilo verdiğini söyleyerek formülünü de anlattı.

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı.

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme geldi.

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Fit hali ile beğeni toplayan 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama tüyosu dikkat çekti. İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı...

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

"YATMADAN 4 SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKTIM"

Dizide dar kıyafetler ve topuklu ayakkabı giyen bir karakteri oynadığı için zaman zaman zorlandığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, bu süreçte kilo verdiğini söyledi.

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Sırrını anlatan ünlü isim, "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" ifadelerini kullandı.

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

"TATİLDE SAKİN YERLERİ TERCİH EDİYORUM"

Başrol olduğu dizinin ne zaman sezon finali yapacağını bilmediği için henüz bir tatil planı yapmadığını belirten Nurgül Yeşilçay, "Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum'u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul'dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum" dedi.

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Nurgül Yeşilçay, daha önce de nasıl zayıfladığını açıklamış şunları söylemişti:

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum.

6 kilo veren Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama sırrı dikkat çekti

Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

47 yaşındaki oyuncu, son dönemin trendi aralıklı oruç diyeti uygulayarak zayıflamış.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA