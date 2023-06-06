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Haberler Magazin İmajını değiştiren Seda Akman'ın son halini görenler inanamadı

İmajını değiştiren Seda Akman'ın son halini görenler inanamadı

Şimdilerde ekranlardan uzakta bir yaşam süren oyuncu Seda Akman, imaj değişikliğine gitti. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun yeni halini görenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü oyuncu Seda Akman'ın yeni imajı...

06.06.2023, 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023, 11:57

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı. Akman'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2003 yılında yayılanan Yazı Tura isimli filmde oldu. Oyuncu, Nazan isimli bir karaktere hayat verdi. İlk televizyon deneyimi ise Atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizi oldu.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa saç akımına uyan Seda Akman'ın son haline övgüler yağdı.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

Ünlü oyuncu yeni imajını 'Bu yaz kafam rahat' notu ile takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yeni haline binlerce beğeni geldi.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

Sosyal medyada; 'Çok yakışmış', 'Nasıl yakışmış bayıldım', 'Ay harika olmuş', 'Çok güzelsin çok' gibi yorumlar yapıldı.

İmajını değiştiren Seda Akman’ın son halini görenler inanamadı

Oyuncunun bazı takipçileri ise şaştı kaldı.

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