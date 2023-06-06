Irmak Ünal acı haberi paylaştı: Bizlere veda etti

Onun kadar hayata bağlı ve pozitif bir insan görmedim ve bana verdiği en önemli derslerden biri hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer, çok güzel bir yolculuk olduğudur. Belki de bu yüzden asil bir savaşçı gibi gücünün son damlasına kadar tutundu bu hayata. Ama yorgun bedeni bu sabah yeni bir aleme gitmeyi kabullendi ve en çok sevdiği bizlere veda etti.



