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Haberler Magazin Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, eşini Endonezya'nın gözde tatil yerlerinden olan Bali'den villa almaya ikna etti. Subaşı'nın gözüne kestirdiği villanın fiyatı dudak uçuklattı.

08.06.2023, 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 11:59

Geçtiğimiz ay Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, bir süredir Bali'de tatilde.

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Takvim'in haberine göre; Balayı için Japonya'dan sonra Endonezya'nın gözde tatil adasına geçen Şeyma, burada ev sahibi olmak için eşini ikna etti.

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Hayran olduğu Bali'den villa sahip olmak için evleri gezmeye başladıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, gözünü de yaklaşık 3 milyon Dolar'lık bir villayı kestirdi.

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda muradına ermişti.

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

İstanbul'da nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ile Meedo, Fas'ın Marakeş şehrinde de evlenmişti.

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Nikahın ardından hızlı bir hamlede bulunan Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu.

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

3 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, Fas'ın Marakeş şehrinde 3 gün dillere destan düğün yapmıştı.

Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı balayı için eşi Meedo ile Japonya'ya gitmişti.

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