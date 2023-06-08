Şeyma Subaşı eşini Bali’den villa almaya ikna etti!

Geçtiğimiz ay Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, bir süredir Bali'de tatilde.
Geçtiğimiz ay Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, bir süredir Bali'de tatilde.
Takvim'in haberine göre; Balayı için Japonya'dan sonra Endonezya'nın gözde tatil adasına geçen Şeyma, burada ev sahibi olmak için eşini ikna etti.
Hayran olduğu Bali'den villa sahip olmak için evleri gezmeye başladıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, gözünü de yaklaşık 3 milyon Dolar'lık bir villayı kestirdi.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda muradına ermişti.
İstanbul'da nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ile Meedo, Fas'ın Marakeş şehrinde de evlenmişti.
Nikahın ardından hızlı bir hamlede bulunan Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu.
3 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, Fas'ın Marakeş şehrinde 3 gün dillere destan düğün yapmıştı.
Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı balayı için eşi Meedo ile Japonya'ya gitmişti.