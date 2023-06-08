Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Galatasaray'ın geçtiğimiz pazar akşamı Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına ailece katılmıştı.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Galatasaray'ın geçtiğimiz pazar akşamı Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına ailece katılmıştı.
"FUTBOLLA İÇLİ DIŞLI OLDUM"
Milliyet'in haberine göre önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, ailece koyu Galatasaraylı olduklarını söyledi. Karahan, "Bizimkilerin sayesinde ben de futbolla içli dışlı oldum. Çok seviyorlar futbolu. Ben de uyum sağladım.
Mesela ofsaytın ne olduğunu biliyorum." diyerek herkesi güldürdü.
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçı tribünden takip eden Karahan, ailesiyle birlikte galibiyet ve şampiyonluk coşkusunu bir arada yaşadığı anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.
300 BİN TL'LİK SAAT!
Son günlerde magazin dünyasında saat tutkusu moda olmuş ve birçok ünlü isim yatırım amaçlı saat almaya başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde eşi Bedri Güntay'ın kendisine doğum günü hediyesi olarak 300 bin TL değerinde saat hediye etmesi çok konuşulmuştu. Bedri Güntay'ın da aynı markadan birkaç saati olduğu basına yansımıştı.