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Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim!

Geçtiğimiz pazar günü Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamasına ailesi ile birlikte katılan ünlü oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Etiler'de görüntülendi ve koyu GS'li olduğunu belirtti. Ayrıca Karahan, "Ofsaytın ne olduğunu biliyorum." ifadelerini kullanarak futbol bilgisine dem vurdu.

08.06.2023, 12:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 12:56

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Galatasaray'ın geçtiğimiz pazar akşamı Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına ailece katılmıştı.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim!

"FUTBOLLA İÇLİ DIŞLI OLDUM"

Milliyet'in haberine göre önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, ailece koyu Galatasaraylı olduklarını söyledi. Karahan, "Bizimkilerin sayesinde ben de futbolla içli dışlı oldum. Çok seviyorlar futbolu. Ben de uyum sağladım.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim!

Mesela ofsaytın ne olduğunu biliyorum." diyerek herkesi güldürdü.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim!

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçı tribünden takip eden Karahan, ailesiyle birlikte galibiyet ve şampiyonluk coşkusunu bir arada yaşadığı anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim!

300 BİN TL'LİK SAAT!

Son günlerde magazin dünyasında saat tutkusu moda olmuş ve birçok ünlü isim yatırım amaçlı saat almaya başlamıştı.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim!

Geçtiğimiz günlerde eşi Bedri Güntay'ın kendisine doğum günü hediyesi olarak 300 bin TL değerinde saat hediye etmesi çok konuşulmuştu. Bedri Güntay'ın da aynı markadan birkaç saati olduğu basına yansımıştı.

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