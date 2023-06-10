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Haberler Magazin Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den sevindiren haber!

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'den sevindiren haber!

Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından biri olan milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından diyerek kansere yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini oldukça üzmüştü. Bir çocuk annesi olan 38 yaşındaki Nagihan Karadere son olarak sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında sevindiren bir açıklamada bulundu.

10.06.2023, 11:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023, 11:18

Survivor yarışmasıyla ismini milyonlarca kitleye duyuran Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda rahim ve göğüs kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den sevindiren haber!

Gözyaşları içinde açıklama yapan Nagihan Karadere şu ifadeleri kullanmıştı, "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den sevindiren haber!

15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den sevindiren haber!

Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den sevindiren haber!

Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor'la hiçbir alakası yok"

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den sevindiren haber!

Şimdi ise Nagihan Karadere'den sevindiren bir haber geldi. Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Nagihan Karadere son sonucunun temiz olduğunu şu sözlerle duyurdu, "Sevgili arkadaşlar herkese selamlar.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den sevindiren haber!

Şimdi doktorumun yanındayım. Raporum tertemiz çıktı. Çok mutluyum gerçekten aylardır stres içerisindeydim, doktoruma çok teşekkür ederim.

Kanserle mücadele eden Nagihan Karadere’den sevindiren haber!

Bana dualarını esirgemeyen tüm sevenlerime çok teşekkür ederim. Altı ay sonra tekrar kontrolüm olacak"

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