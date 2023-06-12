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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi Pusu'nun ünlü oyuncusu yoğun bakıma alındı

Kurtlar Vadisi Pusu'nun ünlü oyuncusu yoğun bakıma alındı

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun eşi sevenlerinden dua istedi.

12.06.2023, 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 12:44

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun ünlü oyuncusu yoğun bakıma alındı

DURUMU KRİTİK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun ünlü oyuncusu yoğun bakıma alındı

Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun ünlü oyuncusu yoğun bakıma alındı

EŞİ DUA İSTEDİ

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun ünlü oyuncusu yoğun bakıma alındı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır.

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