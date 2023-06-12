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Haberler Magazin Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Magazin dünyasında oldukça yer alan ve geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla gündeme damga vuran Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti yatırımlık villa almak için kolları sıvadı. İkili, Girne'den milyonluk bir evi beğendi ve bunun için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.

12.06.2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 12:25

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsemedi. "Evliliğe devam" dedi. Şimdi de eşiyle yeni yatırım işine girişti. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından gündemin en tepesine yerleşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kim ne derse desin evliliklerini devam ettirme kararı almıştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu, ihanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıktı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Şimdilerde ise Kıbrıs'ta olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yatırım için kolları sıvadı. İstanbul'un yanı sıra Ege'de de bir köy evleri olan ünlü çift, Girne'den villa baktı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

SIRADA KARAVAN VAR

Yavru Vatan'ın yükselen bir yıldız olması nedeniyle gözünü buraya diken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, konuşulanlara göre Girne'de üç odalı bir villayı beğendi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Ünlü çift, bunun için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Kıbrıs'tan döndükten sonra da her yaz olduğu gibi karavanla uzun bir tatile çıkacak.

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