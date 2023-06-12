Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu milyonluk yatırım için kolları sıvadı

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsemedi. "Evliliğe devam" dedi. Şimdi de eşiyle yeni yatırım işine girişti. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi...
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsemedi. "Evliliğe devam" dedi. Şimdi de eşiyle yeni yatırım işine girişti. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi...
Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından gündemin en tepesine yerleşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kim ne derse desin evliliklerini devam ettirme kararı almıştı.
Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu, ihanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıktı.
Şimdilerde ise Kıbrıs'ta olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yatırım için kolları sıvadı. İstanbul'un yanı sıra Ege'de de bir köy evleri olan ünlü çift, Girne'den villa baktı.
SIRADA KARAVAN VAR
Yavru Vatan'ın yükselen bir yıldız olması nedeniyle gözünü buraya diken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, konuşulanlara göre Girne'de üç odalı bir villayı beğendi.
Ünlü çift, bunun için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Kıbrıs'tan döndükten sonra da her yaz olduğu gibi karavanla uzun bir tatile çıkacak.