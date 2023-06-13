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Haberler Magazin Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den mutluluk pozu!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den mutluluk pozu!

Geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, konuşulanların ardından ilk defa yan yana poz verdi. Ünlü çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı.

13.06.2023, 15:59 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023, 16:00

2016 yılında görkemli bir düğünle Neslihan Atagülile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarca gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den mutluluk pozu!

Görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk kare geldi.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den mutluluk pozu!

Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden çift, önceki gün Kıbrıs'a gitti.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den mutluluk pozu!

Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den mutluluk pozu!

Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den mutluluk pozu!

Öte yandan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinliğe yalnız katılmış ve tercih ettiği cesur kostümle gözleri üzerine çekmişti.

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