Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den mutluluk pozu!

2016 yılında görkemli bir düğünle Neslihan Atagülile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarca gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi.
2016 yılında görkemli bir düğünle Neslihan Atagülile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarca gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi.
Görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk kare geldi.
Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden çift, önceki gün Kıbrıs'a gitti.
Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi.
Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.
Öte yandan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinliğe yalnız katılmış ve tercih ettiği cesur kostümle gözleri üzerine çekmişti.