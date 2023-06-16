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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Şeyma Subaşı'nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz Mayıs ayında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün eşinin doğum gününü kutladı. Subaşı'nın eşi Meedo'ya yaptığı pasta sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın eşi Mohammed Alsaloussi'ye doğum gününde hazırladığı pasta....

16.06.2023, 11:04 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 11:16

Şeyma Subaşı, mayıs ayının başında 3 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Şimdilerde eşiyle birlikte tatil yapan Subaşı, cesur paylaşımlarından dolayı veto yedi.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtmişti.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde açıklamada bulunmuştu

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Şeyma Subaşı son olarak kızı Melisa Ilıcalı ve arkadaşlarıyla birlikte kocasına bir doğum günü hazırladı.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında ortaya çıkan pasta ise dalga konusu oldu.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

"Muhteşem kocam doğum günün kutlu olsun.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Kalbimizi güldüren sevimli insanlarla çevrili bu cennette daha birçok macera ve güzel anlarımız olacak.

Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Bali bizim için bir varış noktası olmaktan daha fazlası oldu, hikayemizin bir parçası oldu, anıların yaşatıldığı bir yer" diyen Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?", "Pasta dışında her şey ok" yorumları yaptı.

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