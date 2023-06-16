Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Bali bizim için bir varış noktası olmaktan daha fazlası oldu, hikayemizin bir parçası oldu, anıların yaşatıldığı bir yer" diyen Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?", "Pasta dışında her şey ok" yorumları yaptı.