Şeyma Subaşı’nın eşine doğum gününde hazırladığı pasta dillere düştü

Şeyma Subaşı, mayıs ayının başında 3 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi.
Şeyma Subaşı, mayıs ayının başında 3 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi.
Şimdilerde eşiyle birlikte tatil yapan Subaşı, cesur paylaşımlarından dolayı veto yedi.
Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtmişti.
Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı.
Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde açıklamada bulunmuştu
Şeyma Subaşı son olarak kızı Melisa Ilıcalı ve arkadaşlarıyla birlikte kocasına bir doğum günü hazırladı.
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında ortaya çıkan pasta ise dalga konusu oldu.
"Muhteşem kocam doğum günün kutlu olsun.
Kalbimizi güldüren sevimli insanlarla çevrili bu cennette daha birçok macera ve güzel anlarımız olacak.
Bali bizim için bir varış noktası olmaktan daha fazlası oldu, hikayemizin bir parçası oldu, anıların yaşatıldığı bir yer" diyen Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?", "Pasta dışında her şey ok" yorumları yaptı.