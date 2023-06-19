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Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen...

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından Ceyda Düvenci bir paylaşımda bulunarak duygularını dile getirdi.

19.06.2023, 16:59 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 17:00

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi.

Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen

Çifti, yıllardır devam eden mutlu evliliklerini zaman zaman paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor. Ancak, Düvenci ve Şakrak çifti hakkında uzun zamandır boşanma iddiasıyla gündeme geliyor.

Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen

Uzun zamandır konuya ilişkin sessizliğini koruyan çiften Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği programda geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak boşanma iddialarını yalanlamıştı.

Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen

Ceyda Düvenci programda yaptığı konuşmasında eşiyle birlikte terapiste gittiklerini doğrulayarak şu ifadeleri kullanmıştı, "Bana garip geliyor kendi adının geçtiği haberleri okudukça, hiç konuşmadığın şeyler konuşuluyormuş gibi olunca...

Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen

En son evlilik terapisti kurtardı evliliklerini yazmışlar, evet bir çift terapistine gidiyoruz elbette, oyuncu ruh hali dalgalıdır, çok iniş çıkışlarımız var, biraz şizofrenik bir halimiz var.

Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen

Burada örnek alınması gereken şey bir evliliği götürebilme niyetinde kalabilmek. 'Mükemmel evlilikleri vardı çift terapisi kurtardı' Bence her biçimde evlilik mükemmel.

Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen

Fakat ikili aralarındaki sorunları bir türlü aşamadı. İklli, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Evliliklerini sürdürme kararı alan çift aralarındaki sorunları aşamadı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili ayrı ayrı tatile çıktı. Önce Bülent Şakrak oğlu Okan Ali ile karavan turu yaptı. Daha sonra Ceyda Düvenci çocuklarıyla tatile çıktı.

Ceyda Düvenci: Sözler yetersiz kalırmış bazen

Boşanma kararının ardından sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci yaptığı paylaşımla, yeni bir yola girdiğini duyurdu:

Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim…

Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…

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