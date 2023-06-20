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Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

İrem Helvacıoğlu'ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği Nefes karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, arkadaşlarıyla Pamukkale'ye gitti. Çamur banyosu yapıp, kendisini şifalı sulara bırakan oyuncu güzelliğiyle de hayran bıraktı.

20.06.2023, 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 12:51

Birçok projede yer alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu arkadaşlarıyla birlikte Pamukkale'ye gitti.

İrem Helvacıoğlu’ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

Pamukkale'yi ziyaret eden oyuncu mayosunu giyip bembeyaz travertenlede ardı ardına poz verdi.

İrem Helvacıoğlu’ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

Daha sonra Pamukkale'nin şifalı sularına kendini bıraktı.

İrem Helvacıoğlu’ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

Travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.

İrem Helvacıoğlu’ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

Şifalı sularda çamur banyosu yapan ünlü isim beyaz bayosuyla da adından söz ettirdi.

İrem Helvacıoğlu’ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

Ünlü oyuncunun ardı ardına paylaştığı karelerine beğeni ve yorum geldi.

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