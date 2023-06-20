İrem Helvacıoğlu’ndan Pamukkale çıkarması! Sosyal medyayı yaktı geçti

Birçok projede yer alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu arkadaşlarıyla birlikte Pamukkale'ye gitti.
Birçok projede yer alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu arkadaşlarıyla birlikte Pamukkale'ye gitti.
Pamukkale'yi ziyaret eden oyuncu mayosunu giyip bembeyaz travertenlede ardı ardına poz verdi.
Daha sonra Pamukkale'nin şifalı sularına kendini bıraktı.
Travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.
Şifalı sularda çamur banyosu yapan ünlü isim beyaz bayosuyla da adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncunun ardı ardına paylaştığı karelerine beğeni ve yorum geldi.