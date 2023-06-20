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Haberler Magazin Öykü Çelik yeni aşkını böyle ilan etti

Öykü Çelik yeni aşkını böyle ilan etti

Özel hayatıyla oldukça dikkat çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, aradığı mutluluğu buldu. Güzel oyuncu, sürpriz aşk paylaşımıyla yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. İşte Öykü Çelik ve sevgilisi Ali Çakıcı...

20.06.2023, 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 10:45

2021'de katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Öykü Çelik, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Öykü Çelik yeni aşkını böyle ilan etti

Güzel oyuncu, Survivor 2021 yarışmasından elendikten sonra emlak danışmanı İsmail Berhan ile evlilik kararı almıştı.

Öykü Çelik yeni aşkını böyle ilan etti

"Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz." diyen oyuncu, Berhan ile yollarını ayırdıklarını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Öykü Çelik yeni aşkını böyle ilan etti

Biten ilişkisinin ardından sessizliğe gömülen Öykü Çelik, son olarak sürpriz bir aşk paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Öykü Çelik yeni aşkını böyle ilan etti

Çelik, yeni bir aşka yelken açtığını Instagram hesabından paylaştığı bir kare ile duyurdu.

Öykü Çelik yeni aşkını böyle ilan etti

Paylaşımına, "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" notunu düşen Çelik, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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