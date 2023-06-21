Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutlamıştı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutlamıştı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
Son paylaşımında yaza merhaba diyen Fahriye Evcen, duru güzelliğiyle tam not aldı.
Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 olmuştu.
Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline hızla geri döndü.
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı.
Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti.
SOSYAL MEDYA ALEV ALDI
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, tatil sezonunu açtı. Son olarak güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen, adeta güneşi kıskandırdı.
İşte leopar desenli mayosuyla Fahriye Evcen'in yaza merhaba paylaşımı…