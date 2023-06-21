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Haberler Magazin Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan ve geçtiğimiz günlerde 37 yaşına giren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eski fit haline geri döndü. Şimdilerde çocuklarıyla vakit geçiren güzel oyuncu, yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından güneşlendiği anları paylaşan Evcen, adeta güneşi kıskandırdı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

21.06.2023, 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023, 12:42

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutlamıştı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Son paylaşımında yaza merhaba diyen Fahriye Evcen, duru güzelliğiyle tam not aldı.

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 olmuştu.

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline hızla geri döndü.

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı.

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" demişti.

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

SOSYAL MEDYA ALEV ALDI

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, tatil sezonunu açtı. Son olarak güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen, adeta güneşi kıskandırdı.

Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Güzelliği güneşi bile kıskandırdı

İşte leopar desenli mayosuyla Fahriye Evcen'in yaza merhaba paylaşımı…

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