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Haberler Magazin Ünlü oryantal Tanyeli'den kötü haber!

Ünlü oryantal Tanyeli'den kötü haber!

Ünlü oryantal Tanyeli, bir dönem aldığı kilolarla gündem olmuş, geçtiğimiz aylarda ise eski görüntüsüne kavuşmak için bıçak altına yatmıştı. Geçirdiği mide ameliyatıyla toplamda 39 kilo veren Tanyeli fit haline sevinirken, aldığı kötü bir haberle sarsıldı. 52 yaşındaki ünlü oryantal pankreas kanserine yakalandı. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, aldığı kilolardan dolayı ameliyat masasına yatmıştı. 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, fit bir görünüme kavuşmuştu.

Ünlü oryantel Tanyeli’den kötü haber!

Yani halinin mutluluğunu süren Tanyeli, kötü bir haberle sarsıldı.

Ünlü oryantel Tanyeli’den kötü haber!

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, pankreas Kanseri olduğunu öğrendi.

Ünlü oryantel Tanyeli’den kötü haber!

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

Ünlü oryantel Tanyeli’den kötü haber!

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Hürriyet'e konuşan Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.

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