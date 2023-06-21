Ünlü oryantal Tanyeli'den kötü haber!

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, aldığı kilolardan dolayı ameliyat masasına yatmıştı. 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, fit bir görünüme kavuşmuştu.
Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, aldığı kilolardan dolayı ameliyat masasına yatmıştı. 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, fit bir görünüme kavuşmuştu.
Yani halinin mutluluğunu süren Tanyeli, kötü bir haberle sarsıldı.
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, pankreas Kanseri olduğunu öğrendi.
Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.
TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI
Hürriyet'e konuşan Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.