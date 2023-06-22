Ceyda Düvenci ile boşanacakları konuşulan Bülent Şakrak sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi.
Çifti, yıllardır devam eden mutlu evliliklerini zaman zaman paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor. Ancak, Düvenci ve Şakrak çifti hakkında uzun zamandır boşanma iddiasıyla gündeme geliyor.
Uzun zamandır konuya ilişkin sessizliğini koruyan çiften Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği programda geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak boşanma iddialarını yalanlamıştı.
Ceyda Düvenci programda yaptığı konuşmasında eşiyle birlikte terapiste gittiklerini doğrulayarak şu ifadeleri kullanmıştı, "Bana garip geliyor kendi adının geçtiği haberleri okudukça, hiç konuşmadığın şeyler konuşuluyormuş gibi olunca...
En son evlilik terapisti kurtardı evliliklerini yazmışlar, evet bir çift terapistine gidiyoruz elbette, oyuncu ruh hali dalgalıdır, çok iniş çıkışlarımız var, biraz şizofrenik bir halimiz var.
Burada örnek alınması gereken şey bir evliliği götürebilme niyetinde kalabilmek. 'Mükemmel evlilikleri vardı çift terapisi kurtardı' Bence her biçimde evlilik mükemmel.
Fakat ikili aralarındaki sorunları bir türlü aşamadı. İklli, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Evliliklerini sürdürme kararı alan çift aralarındaki sorunları aşamadı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili ayrı ayrı tatile çıktı.
Boşanma kararının ardından sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla, yeni bir yola girdiğini duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:
Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…
Uzun süredir sessizliğini koruyan Bülent Şakrak ise yeni bir paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.
Son olarak imali bir imalı paylaşım da 45 yaşındaki Bülent Şakrak'tan geldi. Sosyal medya hesabından selfie çektiği bir kareyi yayınlayan ünlü isim, gönderisine Hasan Ali Toptaş'ın "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor" sözünü yazdı.